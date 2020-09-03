Минфин опроверг информацию о налогах с продажи подержанных вещей на «Авито»

Ни о каких налогах с продаж б/у вещей на «Авито» в России речи не идет. Минфин опроверг сообщение СМИ о планах взимать 13% со сделки по объявлениям на торговой площадке.

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как „Авито“) и социальных сетей», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

В Министерстве финансов подчеркнули, что Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы при продаже вещей со сроком владения более трех лет, а недвижимости — сроком владения более пяти лет. В СМИ появилась некорректная информация. Никаких нововведений и изменений по уплате НДФЛ Минфин не предлагал.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минфин сообщили, что в России планируют обложить налогом выручку с продажи подержанных вещей в интернете. По данным издания, в 2019 году бюджет мог пополниться почти 80 миллиардами рублей от торговых сделок в Сети.