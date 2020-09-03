Минфин опроверг информацию о налогах с продажи подержанных вещей на «Авито»
«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как „Авито“) и социальных сетей», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.
В Министерстве финансов подчеркнули, что Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы при продаже вещей со сроком владения более трех лет, а недвижимости — сроком владения более пяти лет. В СМИ появилась некорректная информация. Никаких нововведений и изменений по уплате НДФЛ Минфин не предлагал.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минфин сообщили, что в России планируют обложить налогом выручку с продажи подержанных вещей в интернете. По данным издания, в 2019 году бюджет мог пополниться почти 80 миллиардами рублей от торговых сделок в Сети.