Бизнесу ФРГ и Италии разрешили рублевые счета на покупку газа

Компании Германии и Италии получили сигналы от правительств своих стран о том, что они могут открывать рублевые счета для покупки российского газа, при этом не нарушая санкционные рамки в отношении Москвы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что рублевые контракты с «Газпромом» на поставки газа заключены примерно с 54 компаниями, половина из которых уже открыла счета в Газпромбанке.

По информации Reuters, Берлин сообщил немецким импортерам, что они могут открывать счета в рублях для оплаты газа и не нарушать при этом ограничительных мер против России. По словам источников, в этом вопросе Берлин действовал в тесной координации с Евросоюзом.

Правительство Италии, в свою очередь, контактировало с Европейской комиссией для получения разъяснений, «как законно покупать российский газ». Это произошло после того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила об открытии счетов в рублях и евро в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа.