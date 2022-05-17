Крупнейшая нефтегазовая компания Италии открыла счета в Газпромбанке

Нефтегазовая компания Eni официально заявила об открытии счетов в Газпромбанке. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте корпорации.

Eni является крупнейшей нефтегазовой компанией в Италии. Решение назвали временным шагом.

«Компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро», — сообщили представители компании.

Eni впервые сказала о возможном переходе на оплату российского топлива в рублях еще в конце прошлого месяца. О решении компании 27 апреля сообщило агентство Bloomberg. Действия связали с желанием выполнять условия России, согласно которым европейские страны обязаны оплачивать импорт энергоносителей в рублях. Тогда представители Eni медлили с окончательным решением из-за ожидания соответствующих указаний со стороны правительства Италии и ЕС. Ведомства должны были подсказать условия и возможности их применения.

Постановление об оплате российского топлива в рублях вступило в силу 1 апреля.