    08 мая 2020, 05:53

    Биткоин стал дороже $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

    Александра Ломейко

    Курс биткоина продолжает расти. Криптовалюта преодолела отметку в 10 тысяч долларов. Это случилось впервые с февраля 2020 года.
    Биткоин стал дороже $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

    По данным биржи Coindesk, на которую сослалась «Газета.ru», биткоин на 02:45 8 мая стоил 10 0005 долларов.

    Спустя 40 минут — к 03:29 — криптовалюта слегка подешевела и торговалась уже за 9977,54 доллара за единицу.

    За последние 24 часа курс биткоина вырос на 8,68%.

    О подорожании криптовалюты говорили еще в середине апреля. Аналитики отмечали, что с начала пандемии коронавируса она выросла чуть ли не вдвое. За месяц цена биткоина поднялась на 82%. Поддерживают ее внутренние инвесторы, в основном — китайцы.