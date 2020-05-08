Биткоин стал дороже $10 тысяч впервые с февраля 2020 года

Курс биткоина продолжает расти. Криптовалюта преодолела отметку в 10 тысяч долларов. Это случилось впервые с февраля 2020 года.

По данным биржи Coindesk, на которую сослалась «Газета.ru», биткоин на 02:45 8 мая стоил 10 0005 долларов.

Спустя 40 минут — к 03:29 — криптовалюта слегка подешевела и торговалась уже за 9977,54 доллара за единицу.

За последние 24 часа курс биткоина вырос на 8,68%.

О подорожании криптовалюты говорили еще в середине апреля. Аналитики отмечали, что с начала пандемии коронавируса она выросла чуть ли не вдвое. За месяц цена биткоина поднялась на 82%. Поддерживают ее внутренние инвесторы, в основном — китайцы.