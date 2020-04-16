СМИ: биткоин подорожал в два раза во время пандемии коронавируса

Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest, считает, что интерес к биткоинам вызван ценой на криптовалюту. Кроме этого, рост поддерживают позитивные фундаментальные факторы. В их числе — рост хешрейта (суммарной вычислительной мощности) сети Bitcoin до мартовских исторических максимумов на уровне 130 EH/s.

Эксперт отметил, что цена поддерживается благодаря вернувшимся инвесторам. Большую часть из них составляют китайцы. Также на цену влияет опасения дальнейшего снижения классических фондовых и товарных активов.

Текущий рост стоит рассматривать как одну из фаз глобального тренда на понижение, стартовавшего в 2018 году: котировки по-прежнему стремятся к отметкам начала 2019 года — 3500 долларов.

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, спрогнозировал ближайший курс биткоина. Он предполагает, что стоимость биткоина будет колебаться в пределах $6800−7200.