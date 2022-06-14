Финансовый аналитик Антонов спрогнозировал дальнейшее падение курса криптовалют

Финансовый эксперт Владислав Антонов уверен, что нынешнее падение курса криптовалют лишь усугубится. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным сайта kp.ru, стоимость биткоина достигла минимума за последние полтора года. Антонов пояснил, что на рынке криптовалют сейчас кризис.

«Если после заседания ФРС цена биткоина не устоит выше 20 тысяч, то падение ускорится и скоро мы увидим отметку в 10 тысяч долларов», — заключил эксперт.