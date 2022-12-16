Важное 16 декабря 2022, 13:45 Безработица в России достигла исторического минимума Центробанк России сообщил о падении уровня безработицы в стране до минимального freepik

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Уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Такое заявление сделали в Центробанке страны, сообщил ТАСС.

В нынешних реалиях в стране наблюдают ускоренный рост реальных зарплат. Он, в свою очередь, может опережать рост производительности труда.

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«Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост зарплат, который может опережать рост производительности труда», — сказано в сообщении.

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Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что увеличение роста заработных плат должно выйти на такой уровень в 2023 году, чтобы максимально сократить число бедных людей. Также он дал распоряжение увеличить число новых рабочих мест. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин назвал это способом увеличения благосостояния россиян.