Деньги 08 марта 2024, 16:48 Без отделки и меньше 20 «квадратов». Стала известна цена самой дешевой студии в Москве Lenta.ru: самая дешевая студия в Москве стоит 4,3 миллиона рублей Unsplash

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Самую дешевую студию в столице можно купить за 4,3 миллиона рублей. За эти деньги россиянам предлагают жилье без отделки площадью 19,6 квадратных метра, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Квартира реализуется во введенном жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский», — написали авторы публикации.

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Самая дорогая студия на данный момент обойдется в 32,2 миллиона рублей. Такая квартира экспонируется в районе Покровское-Стрешнево, новостройку планируют сдать в конце 2024 года. Площадь — 22,5 квадратных метра, но отделка тоже не предусмотрена.

«Всего на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы представлено 6,7 тысячи студий», — уточнили журналисты.

Для тех, кто задумался купить квартиру, 2024 год станет удачным временем, заявлял ранее главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Он спрогнозировал падение цен на недвижимость до 15%, причем как в новостройках, так и на вторичном рынке.