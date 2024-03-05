Общество 05 марта 2024, 13:25 Эксперт по недвижимости Морозов предсказал падение цен на вторичку до 15% в 2024 году

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Для тех, кто задумался о покупке квартиры, 2024 год станет удачным временем для вложений. Об этом радиостанции Sputnik рассказал главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов.

Он объяснил, что в этом году прогнозируют падение цен на недвижимость до 15%. Причем оно коснется как новостроек, так и вторичного рынка. Во втором случае есть реальный шанс сбросить цену, общаясь напрямую с продавцом.

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«У тех, кто хочет купить жилье, в ближайшие шесть-восемь месяцев есть хорошая возможность выбрать подходящий объект недвижимости с учетом того, что они могут торговаться и сбивать цену. В основном это касается вторички», — отметил Михаил Морозов.

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