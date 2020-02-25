Белый дом запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Более миллиарда долларов планируется направить на разработку вакцин. Остальные средства пойдут на закупку оборудования, материалов и средств защиты, включая маски.

Белый дом предлагает пустить на борьбу с коронавирусом неиспользованные 500 миллионов долларов (часть этих средств зарезервировали ранее для борьбы с вирусом Эбола), а также добавить к ним еще два миллиарда.

Отмечается, что в 2014 году администрация президента Барака Обамы запросила у Конгресса 6,2 миллиарда долларов для борьбы со вспышкой Эболы.

Тем временем в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США уже заявили о планах до конца апреля начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Препарат разработали совместно с фармацевтической компанией Moderna.

В Китае также готовы к тестированию вакцины от нового вируса.