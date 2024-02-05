Деньги 05 февраля 2024, 14:46 Минфин России вернется к покупкам валюты и золота Минфин России: покупка валюты и золота с 7 февраля составит 3,7 млрд рублей Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Минфин России вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля. На сайте министерства указано, что до 6 марта ведомство будет направлять на эти цели 3,7 миллиарда рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 миллиарда рублей», — сообщили в Минфине.

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Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года может достигнуть 195,4 миллиарда рублей.

Правительство России поддержит продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, передавал RT. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что меры показали свою эффективность.

Ранее аналитик и экономист Николай Кульбака предположил, что курс доллара и евро на российском рынке в феврале сильно не изменится. В дальнейшем он даже может снизиться. Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.