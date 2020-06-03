Баррель нефти Brent стал стоить дороже $40 впервые с марта

Нефть марки Brent поднялась в цене. Впервые после обвала котировок 6 марта баррель сырья стоит дороже 40 долларов. Дорожают и июльские фьючерсы WTI.

Фьючерсы североморской нефтяной смеси на август стоили на 03:44 по московскому времени 40,08 доллара за баррель. Рост составил 1,14%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Изменилась ситуация и с июльскими фьючерсами WTI: на 03:46 по Москве они подорожали на 1,96% — до 37,53 доллара за баррель.

Сейчас инвесторы стараются оценить результаты предстоящего заседания стран по сделке ОПЕК+. По имеющимся данным, действующие ограничения по добыче нефти могут продлить еще на один-три месяца.

Государства ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по нефти 6 марта. Это привело к обвалу нефтяных котировок. С 1 апреля ограничения на добычу в странах — участницах договора отменили. Цены на нефть непрерывно снижались: только за март сырье подешевело более чем вдвое.

В апреле участникам сделки удалось договориться. В мае — июне объемы производства снизили на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии ограничения будут равняться 7,7 миллиона, а потом, по апрель 2022 года включительно, — 5,8 миллиона.

На фоне постепенного подорожания нефти удалось укрепиться и рублю.