Рубль укрепился на подорожании нефти

На фоне увеличения цен на нефть курс доллара расчетами «на завтра» вечером 2 июня снижался на 34 копейки до 67,78 рубля. Курс евро сместился на 15 копеек до 76,8 рубля. На момент написания новости доллар стоил 68,73 (-0,39), а евро — 76,77 (-0,72).

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи. В течение дня рубль уверенно рос против евро и доллара. Американская валюта уменьшилась до уровня 6 марта (68,595 рубля), после которого она на две недели выросла до 82 рублей на фоне рухнувших цен на нефть.

Вечером 2 июня стоимость барреля нефти марки Brent приросла на 2,6%до 39,3 доллара.

3 июня курс доллара будет колебаться в диапазоне 68,3-69,7 рубля, сообщил агентству Антон Покатович из компании «БКС Премьер». Он считает, что рубль продолжит умеренное укрепление.

«Воспрепятствовать данному процессу может коррекция нефтяных цен, например, из-за отсутствия компромисса в отношении продления сделки ОПЕК+, а также в случае новых витков торгового противостояния США и Китая», — добавил он.

2 июня на Московской бирже впервые с марта 2020 года было зафиксировано снижение стоимости доллара ниже 70 рублей.