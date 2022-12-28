Деньги 28 декабря 2022, 02:48 Банки ввели кешбэк за покупки по QR-кодам через СБП «Известия»: банки ввели стимулирующий кешбэк за оплату покупок по QR-кодам через СБП freepik

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Российские кредитные организации вводят кешбэк за оплату покупок QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). Это уже повлияло на рост трансакций через СБП, выясняли «Известия».

Опрошенные изданием эксперты пришли к заключению, что увеличение количества бесконтактных оплат через СБП стало результатом активного развития технологий оплаты QR-кодом и уход из России международных сервисов. В 2022 году россияне на 63% активнее пользовались телефоном для оплаты покупок. Программа кешбэка может двукратно увеличить количество таких оплат, считают одни специалисты, другие уверены, что интерес будет временным.

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Центробанк заверил, что приветствует решение банков стимулировать платежи через СБП. Бизнесу такие трансакции выгодны, так как они стоят дешевле.

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В декабре на станциях МЦК в Москве специалисты оснастили турникеты считывателями QR-кодов. В ближайшее время пассажиры смогут рассчитываться за проезд не только картами и с помощью биометрии, но и по QR-коду.