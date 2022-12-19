19 декабря 2022, 13:17
Турникеты на станциях МЦК в Москве оснастили считывателями QR-кодов
В декабре на станциях МЦК в Москве специалисты обновили все 249 турникетов, а также оснастили их считывателями QR-кодов. Об этом написал kp.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
На данный момент пассажиры могут оплачивать проезд картами и с помощью биометрии. В ближайшем будущем они смогут делать это через СБП.
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В столице к сервису бесконтактной оплаты по распознаванию лиц уже подключились более 220 тысяч пользователей. С начала работы сервиса было совершено около 43 миллионов проходов.
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