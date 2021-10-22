Заемщиков предупредили об ужесточении требований в банках

Желающих взять кредит в российских банках предупредили об ужесточении требований. На такие меры организации пошли из-за новых ограничений. О том, чего ждать заемщикам, написал «РБК». Корреспонденты издания опросили работников финансовых организаций.

«Риски по отдельным группам заемщиков из подверженных локдауну отраслей действительно повысились», — подтвердил журналистам сотрудник банка «Дом.РФ». В некоторых из них начали внимательнее подходить к выдаче кредитов на недвижимость или покупку автомобилей.

Специалисты объяснили, что банки собирали свою статистику — данные о том, как кризис, начиная с самой первой волны коронавируса, влиял на их сферу. В зависимости от этих данных работники банков и будут принимать решение о предоставлении денег.

Впрочем, весной прошлого года банки удовлетворяли запросы заемщиков еще меньше, из-за страха перед будущим экономики. Такого же сейчас ожидать точно не стоит.

«Объявленные в России эпидканикулы гораздо короче, чем апрельско-майские ограничения 2020 года, и к тому же имеют несколько отличающийся формат. Как ожидается, предприятия сферы торговли и услуг закроются ненадолго или в ряде регионов могут не закрыться вовсе, а строительство и промышленность в значительной степени продолжат свою работу без ограничений», — высказался на эту тему старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, объясняя, почему сейчас банки все-таки более доверительно отнесутся к заемщикам.

Но, как и в прошлом, больше всего риску потери дохода окажутся подвержены работники сферы услуг, заработок которых зависит от потока клиентов. К ним банки, скорее всего, подойдут все так же осмотрительно.