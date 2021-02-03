Банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

«Точную статистику по отказам в ипотеке привести сложно, так как все зависит от конкретного банка. Сегодня доля отрицательных решений может варьироваться от 15 до 40%. Связано это с тем, что банки стремятся к тому, чтобы кредит был не только выдан, но и обслуживался», — пояснил агентству заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Сейчас в России растет уровень просроченных выплат по ипотеке. По рублевым жилищным кредитам он уже вырос на 11%. В прошлом году этот показатель составлял 4%. Об этом сообщил директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, сейчас банки внимательно относятся к заемщикам с необеспеченными кредитами и изучают возможный рост объема плохих долгов.

Однако это не связано с программой льготной ипотеки. Эта мера поддержки не привлекла на рынок большого количества людей без копейки за душой. В прошлом году аналитики не увидели роста числа заемщиков, которые берут потребительский кредит, чтобы погасить ипотеку. Такой информацией поделился главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.