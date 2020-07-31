Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Крупнейшие банки России предложили Центробанку разрешить им списывать деньги со счетов клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь. Они хотят получить право на комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов».

По данным газеты «Известия», соответствующее предложение уже готовится в Абсолют Банке. Авторы инициативы сообщили изданию, что мера позволит кредитным организациям предотвратить случаи мошенничества, а клиенты смогут избежать штрафов и неустоек, если вовремя не сообщили о замене паспорта. В ЦБ России изданию сообщили, что чаще всего предложения по совершенствованию «антиотмывочного» законодательства поступают в рамках «регуляторной гильотины».

Сейчас банки не имеют возможности списывать деньги со счетов пользователей, у которых идентификационные данные не обновлялись больше года. Как пояснил изданию директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, финансовые организации вынуждены отказывать себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. Банки вынуждены формировать просрочку, хотя все основания на списание от клиента у них есть. Это неудобно и для кредитной организации, которая вынуждена формировать резервы, и для клиентов, на задолженность которых начисляются штрафные проценты.

В Промсвязьбанке подчеркнули, что «спящие счета» создают риски проведения сомнительных операций.

Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров назвал хранение денег в рублях нормальным инструментом. По его мнению, часть «подушки безопасности» россиян должна быть сформирована именно из отечественной валюты.