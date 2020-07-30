Хранение денег в рублях назвали нормальным инструментом

«Не хочу комментировать слова людей, которые просто что-то эмоционально заявляют», — заявил финансовый эксперт.

Он предложил обратить внимание на количество вкладов, открытых в рублях, а также на общее количество вкладчиков.

Кроме того, ставка Центрального банка снижается, сейчас она составляет 4,25%. ЦБ пошел на такой шаг для стимулирования экономики. А значит, вместе с этим снижаются и ставки по рублевым депозитам.

Если граждане закрывают свой рублевый вклад, позже для открытия вклада в долларах или евро они несут деньги не в банк, а на биржу.

«Мы видим факт того, что большое количество денег превращается затем как раз не в доллары и евро, а идет в какие-то инвестиционные инструменты. Количество инвестиционных счетов, открытых на московской бирже, в том числе, индивидуальных, неуклонно увеличивается», — отметил эксперт.

Макаров признал, что в последнее время курс доллара и евро меняется, причем порой достаточно резко.

Россиянам стоит иметь финансовую подушку безопасности хотя бы на какое-то время, уверен замдиректора Национального центра финансовой грамотности. Поэтому некоторая часть этих денег должна лежать в рублях.