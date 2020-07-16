Российские банки начали предлагать ипотеку с первым взносом от 10%

Крупнейшие банки России снизили минимальный процент первоначального взноса по ипотеке. Раньше нужно было внести 15-20% от стоимости жилья, теперь достаточно 10%.

Пока это все уступки, на которые готовы пойти кредитные организации. Вводить еще более либеральные условия оформления ипотеки они не готовы, передают РИА «Новости».

Оформить ипотеку с минимальным первым взносом в Сбербанке смогут только зарплатные клиенты. Если же пользователь оформляет кредит на покупку жилья без подтверждения дохода и занятости, то ему придется сразу внести 30-50% от стоимости.

Также 10% первоначальный взнос готовы ввести Альфа-банк, ВТБ, «Дом.рф», «Уралсиб», Россельхозбанк, крымский РНКБ и другие. При этом представители кредитных организаций отмечают, что дальше снижать процент первого взноса опасно как для банка, так и для самого клиента.

«Такие кредиты являются более рискованными — это ведет к увеличению суммы кредита, и клиенту сложнее справиться с долговой нагрузкой», — рассказали агентству представители ВТБ.

В целом россияне снова стали чаще брать кредиты. Летом выросло число кредитных заявок, достигнув докарантиннного уровня. Среди популярных договоров есть и ипотека.