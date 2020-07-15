Россияне снова начали брать кредиты

Снова вырос спрос жителей России на кредиты. В июне количество заявок на новые ссуды достигло показателей января 2020 года, причем люди идут за ипотекой и необеспеченными кредитами.

За весну меньше всего заявок банки получили в мае: всего 88% от показателей января, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом самый большой объем заявок от граждан был обработан в марте, то есть, когда пандемия добралась до России. В первый месяц весны банки получили на 16% больше обращений жителей страны за новыми ссудами, чем в начале года.

В процентном соотношении выросла и доля одобрений кредитных заявок. Постепенно банки возвращаются к докарантинным показателям, рассказал РБК генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

Восстановление интереса людей к кредитам подтвердили и сами банки. Часть из них указали, что спрос граждан даже превысил показатели, которые были до карантина. Остальные вернулись на прежний уровень. При этом разные сферы кредитования восстанавливаются по-разному. Так, например, покупку машины многие отложили на более поздний срок из-за кризиса, а значит, автокредитование пока не вернется к прежним показателям.

Возросшим спросом пользуются и мошенники: они придумали новую схему обмана людей, при которой предлагают взять кредит по телефону и пытаются узнать личные данные пользователей.