Банкам временно запретили брать комиссию за выдачу наличной валюты

Российским банкам временно запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте, вне зависимости от валюты счета или вклада. Такое ограничение продлится до 9 сентября 2022 года. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

«Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — сообщил регулятор.

Банки обязаны вернуть своим клиентам все полученные с 9 марта 2022 года комиссии за выдачу наличной валюты физическим лицам.

«Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента», — пояснили в ЦБ.

Так, если клиенту были выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, удержанная в валюте комиссия может быть зачислены на банковский счет в долларах США или выдана клиенту наличными долларами при условии соблюдения норм о предельной сумме возврата наличной валюты. Также деньги могут быть зачислены на банковский счет клиента в рублях или выданы в наличных рублях, для этого необходимо подать заявление.

Ранее с Центробанке РФ заявили, что ограничение по снятию с валютных депозитов не более 10 тысяч долларов коснется только 10% вкладчиков.