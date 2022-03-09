Ограничения снятия валюты коснутся только 10% вкладчиков в РФ

Ограничение по снятию с валютных депозитов не более 10 тысяч долларов коснется только 10% вкладчиков. Об этом сообщили в Telegram-канале Банка России.

Около 90% валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов. Поэтому новые ограничения по снятию наличных с депозитов могут затронуть лишь 10% вкладчиков. Таким образом, остальные 90% держателей валюты на счетах или вкладах смогут снять все свои деньги.

Россияне с валютой на счетах смогут снять наличными до 10 тысяч долларов, а получить остальные средства в рублях, по рыночному курсу на день выдачи. В банкоматах получить валюту будет нельзя, сделать это можно только в кассах банков.

Новые правила выдачи валюты ЦБ РФ ввел с 9 марта. Ограничения действуют до 9 сентября.

Все средства сохранены и учтены в валюте вклада. Но пока действуют ограничения, валюту будут выдавать только в долларах США, вне зависимости от валюты счета, передавал RT.

Ранее ЦБ установил ограничение на переводы за рубеж близким родственникам и супругам. Перевести теперь можно не более пятя тысяч долларов в месяц, писала «Газета.ru».