Деньги 25 марта 2024, 14:50 Банкам рекомендовали списать долги погибших при теракте в Crocus City Hall ЦБ рекомендовал банкам списать долги погибших при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центральный банк России рекомендовал микрофинансовым организациям и банкам списать долги погибших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России рекомендовал кредиторам списать долги погибших при теракте заемщиков. Такое требование получили банки, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды и сельскохозяйственные кредитные потребительскиме кооперативы», — заявили в ЦБ.

Реклама

Кредитные организации вправе списать долги без официального обращения наследников. Также кредиторам рекомендовали оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до освобождения от обязательств по договору.

Ранее на видео показали работу Центра помощи родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в Москве.