27 ноября 2023, 14:53
Банк России возобновит операции по закупке и продаже валюты из ФНБ
ЦБ возобновит валютные операции, связанные с использованием средств ФНБ
Банк России с января 2024 года возобновит операции по покупке и продаже валюты из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Механизм вновь заработает с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, уточнили представители ЦБ.
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«Ежедневный сальдированный объем покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней)», — добавили в Банке России.
Министр финансов Антон Силуанов в сентябре заявил, что размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей, сообщил RT.
Ранее ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование россиян с высокой долговой нагрузкой. Такая мера поможет снизить долю потребительских кредитов с 31% до 20%.
До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.
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