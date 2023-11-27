Деньги 27 ноября 2023, 14:53 Банк России возобновит операции по закупке и продаже валюты из ФНБ ЦБ возобновит валютные операции, связанные с использованием средств ФНБ Freepik

Читать 360tv в

Банк России с января 2024 года возобновит операции по покупке и продаже валюты из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Механизм вновь заработает с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году, уточнили представители ЦБ.

Реклама

«Ежедневный сальдированный объем покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учетом количества торговых дней)», — добавили в Банке России.

Министр финансов Антон Силуанов в сентябре заявил, что размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года составит 6,7 триллиона рублей, сообщил RT.

Ранее ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование россиян с высокой долговой нагрузкой. Такая мера поможет снизить долю потребительских кредитов с 31% до 20%.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.