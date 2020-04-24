Банк России понизил ключевую ставку до 5,5%

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», — заявили в регуляторе.

Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и перешел в область мягкой денежно-кредитной политики. Также, по сообщению ведомства, ставка будет опускаться и дальше, если в этом будет необходимость. Следующее заседание совета директоров Банка пройдет 19 июня.

Также регулятор озвучил свой прогноз относительно инфляции. По итогам 2020 года она может составить от 3,8 до 4,8%, позже она стабилизируется в районе 4%.

Ранее о снижении ключевой ставки заявляли аналитики. «Если до следующей пятницы [25 апреля] на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения», — говорил тогда главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.