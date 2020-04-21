Аналитики предсказали снижение ключевой ставки до 5,5%

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой в конце прошлой недели перечислял «Ведомостям» основания для снижения ставки на 0,5 п. п.: «стабилизация рубля и российского рынка, рост инфляции в границах ожиданий и прогнозы существенного спада в экономике».

«Если до следующей пятницы [25 апреля] на рынках ничего кардинально не изменится, основным вопросом будет лишь масштаб снижения», — говорил эксперт.

Однако вечером 20 апреля произошел обвал на нефтяном рынке из-за низкого спроса и недостатка хранилищ. Это повлияло и на курс рубля — доллар и евро выросли на Московской бирже.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что снижение ставки даже на 0,5 процентного пункта будет недостаточно. В беседе с «Известиями» он отметил, что для стимулирования ипотечных кредитов помимо радикального снижения ставки нужна еще готовность банков не ужесточать кредитные условия.