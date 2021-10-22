Банк России назвал курсы валют на 22 октября

Центробанк назвал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 22 октября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт организации.

Доллар потерял 6,51 копейки. Его стоимость составила 70,99 рубля. Курс евро, в свою очередь, вырос. Он поднялся 2,37 копейки и составил 82,64 рубля.

На старте торгов Московской биржи курс доллара вырос до 70,86 рубля. Он прибавил 5,25 копейки. При этом показатели евро не изменились. Он остался на отметке в 82,5 рубля за денежную единицу.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил колебания американской валюты притоком в Россию доходов от продажи нефти и газа.