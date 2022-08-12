Банк России допустил развитие глобального кризиса в мировой экономике

Банки России опубликовал проект доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы. По мнению аналитиков, может наступить глобальный кризис с фрагментацией в мировой экономике.

«Альтернативный сценарий „Глобальный кризис“ предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», — предположили авторы документа.

По прогнозам специалистов, государства сконцентрируются на увеличение локализации производств. В начале следующего года может произойти глобальный финансовый и экономический кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов, уточнили в Центробанке. В числе факторов, которые могут спровоцировать событие, авторы назвали антироссийские санкции.

Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что в Европе уже начался сильнейший за последние 20 лет экономический кризис. По мнению эксперта, на ситуацию повлияли санкции против РФ и, как следствие, резкий рост инфляции.