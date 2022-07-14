Экономист Сафонов рассказал о последствиях санкций против России для ЕС

В Европе начался жесточайший экономический кризис на фоне антироссийских санкций. Он достиг своего пика впервые за 20 лет. Такой информацией поделился профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эксперт пояснил, что страны Евросоюза столкнулись со снижением доходов жителей. Причина заключается в стремительном росте инфляции.

«В странах Прибалтики, например, она составляет 21%. Если взять Великобританию, то там она превышает 8,5%. Самая благополучная Швейцария, которая всегда отличалась стабильностью, показывает инфляцию в 3,5%», — пояснил эксперт.

При этом, по словам профессора, многие бизнесмены из этих стран находятся на грани банкротства. Многим сотрудникам перестали выплачивать заработную плату.