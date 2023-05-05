Деньги 05 мая 2023, 20:39 ЦБ сообщил о рекордном объеме наличных денег в обращении у россиян ЦБ сообщил, что объем наличных денег в обращении россиян превысил 17 трлн рублей Pixabay

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В России установили новый рекорд по объему наличных денег в обращении у россиян. По данным Центробанка, сумма впервые в истории превысила 17 триллионов рублей, сообщило агентство «Прайм».

Специалисты регулятора уточнили, что по состоянию на начало мая в наличном обращении у россиян находятся 17,154 триллиона рублей. Этот показатель увеличился на 3% за последний месяц. В Центробанке отметили, что с начала года объем наличности продемонстрировал положительную динамику почти в 5%. Годовой рост составил около 20%, уточнили авторы статьи.

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В течение последнего года показатель показывал плавный рост, но в сентябре ЦБ отметил всплеск «обналички» — тогда ее объем вырос сразу на 6% (до 15,158 триллиона рублей).

В конце апреля Совет директоров ЦБ принял решение о сохранении текущей ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В пресс-службе регулятора подчеркнулись, что в стране снизились инфляционные ожидания, а темпы роста цен остались умеренными. В Центробанке добавили, что обсудят целесообразность повышения ключевой ставки в 2024-м и последующих годах.