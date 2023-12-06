Деньги 06 декабря 2023, 07:53 «Балтику» предложили национализировать Президент «Балтики» Боллоев предложил Росимуществу национализировать компанию РИА «Новости»

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Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев в письме главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил национализировать предприятие. Источники «Ведомостей» подтвердили, что начались переговоры по этому поводу.

Таймураз Боллоев назвал национализацию «Балтики» единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Пока производство перешло во временное управление Росимущества.

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Президент «Балтики» оценил балансовую стоимость основных средств компании в 17 миллиардов рублей. Он предупредил, что она нуждается в модернизации технологического оборудования и обновлении программного обеспечения.

Источники газеты подтвердили, что Росимущество получило письмо Таймураза Боллоева, и начались переговоры по этому поводу. Один из собеседников заявил, что пока компании на территории России лишь передавали под управление и ни разу не национализировали.

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Датская компания потребовала компенсацию за сорванную сделку о продаже завода.