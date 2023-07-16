16 июля 2023, 17:17
Доли иностранных компаний в Danon и «Балтике» перешли во временное управление РФ
Президент Путин указом перевел иностранные доли Danon и «Балтики» под управление России
Имущество иностранных компаний Danon и «Балтика» перешли во временное управление России. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в уставных капиталах. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовых актов.
Доли иностранцев переданы во временное управление Росимущества. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Danone объявила об уходе с российского рынка в середине октября 2022 года. Компания приняла решение инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. Сумма списания сделки могла составить до одного миллиарда евро.
В июле этого года Danone решила переименовать свой бренд «Активиа» в «АктиБио» для российского рынка. В компании отмечали, что продукт останется прежним, пообещали не менять рецептуру и технологию и сохранить вкус. Отмечалось, что так Danone сможет возобновить инвестирование в поддержку современной молочной продукции.
Бизнес
Владимир Путин
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