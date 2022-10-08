Аргентине пообещали новый денежный транш от МВФ | 360°

Деньги 08 октября 2022, 05:28 Поделиться Telegram

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Viber Аргентине пообещали новый денежный транш от МВФ МВФ пообещал Аргентине выделить 3,8 миллиарда долларов Unsplash/Fernando Travora

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) подтвердил 7 октября выделение нового транша для Аргентины в размере 3,8 миллиарда долларов в рамках программы расширенного кредитования, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В январе президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что власти страны договорились с МВФ рефинансировать задолженность в размере 44 миллиардов долларов. Кредит был получен весной 2018 года по просьбе Маурисио Макри, который на тот момент был главой государства.

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Для Аргентины одобрили выдачу 57 миллиардов долларов. Однако в 2019 году на выборах победил Альберто Фернандес. К тому моменту МВФ выдал большую часть кредита, а от остальной суммы новое правительство отказалось. В связи с экономическим кризисом Аргентина была вынуждена просить фонд об отсрочке платежей.

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Одновременно МВФ подтвердил выделение финансирования для Украины. Киев получит 1,8 миллиарда долларов. Фонд создавался как институт для поддержания мировой финансовой системы, однако со временем он превратился в инструмент давления Запада на правительства разных стран. Руководство МВФ часто заставляет заемщиков выполнить условия, которые идут вразрез с их государственной экономической политикой.

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