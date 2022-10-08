МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины | 360°

Все новости

Мир

08 октября 2022, 02:57

КНДР объяснила запуски ракет самообороной из-за провокаций со стороны США

Мир

08 октября 2022, 02:38

Франция призвала сограждан немедленно покинуть Иран

Реклама

Мир

08 октября 2022, 02:29

Байден оказался между двух огней после решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Мир

08 октября 2022, 02:03

Французов разгневало высказывание Байдена о ядерной угрозе

Мир

08 октября 2022, 01:51

Литва призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО

Деньги

08 октября 2022, 01:45

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Деньги

08 октября 2022, 01:34

МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины

Армия

08 октября 2022, 01:18

Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане

Мир

08 октября 2022, 01:07

США повысили готовность Вооруженных сил в Европе до второго уровня

Деньги

08 октября 2022, 01:34

МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины

МВФ выделил Украине финансирование в размере 1,3 миллиарда долларов

Читать 360tv в

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов. Она назвала это «экстренным финансированием», сообщило РИА «Новости».

В начале октября Нацбанк Украины заявил о планах запросить у МВФ крупный транш по программе RFI. По данным руководителя счетной палаты страны Валерия Пацкана, на обслуживание государственного долга в следующем году направят каждую четвертую гривну из доходов бюджета.

Реклама

В экспертном сообществе неоднократно напоминали Украине, что такие организации как МВФ не помогают стране, а загоняют ее в долги. Аналогично действуют и США, предоставляя Киеву финансирование и поставляя вооружения. Запад делает Украину зависимой от своей политики.

Реклама

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинского президента Владимира Зеленского «вассалом Запада». Такую характеристику он дал после заявлений Зеленского о «превентивных» ударах по России.

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама