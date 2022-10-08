МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины | 360°

Деньги 08 октября 2022, 01:34 Поделиться Telegram

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Viber МВФ подтвердил выделение «экстренного финансирования» для Украины МВФ выделил Украине финансирование в размере 1,3 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подтвердила выделение Украине 1,3 миллиарда долларов. Она назвала это «экстренным финансированием», сообщило РИА «Новости».

В начале октября Нацбанк Украины заявил о планах запросить у МВФ крупный транш по программе RFI. По данным руководителя счетной палаты страны Валерия Пацкана, на обслуживание государственного долга в следующем году направят каждую четвертую гривну из доходов бюджета.

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В экспертном сообществе неоднократно напоминали Украине, что такие организации как МВФ не помогают стране, а загоняют ее в долги. Аналогично действуют и США, предоставляя Киеву финансирование и поставляя вооружения. Запад делает Украину зависимой от своей политики.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинского президента Владимира Зеленского «вассалом Запада». Такую характеристику он дал после заявлений Зеленского о «превентивных» ударах по России.

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