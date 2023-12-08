Деньги 08 декабря 2023, 06:21 Антимонопольщики предложили до конца 2024 года наказывать магазины за резкий подъем цен «Известия»: ФАС внесла законопроект о наказании компаниям на рост цен на 30% РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба отправила на отзыв правительства законопроект о наказании крупных торговых сетей за необоснованное повышение цен на 30% в течение двух месяцев. По задумке авторов, усиленный контроль введут до конца 2024 года, сообщили «Известия».

Новый инструмент стабилизации цен на продукты и борьбы со спекуляцией разработали по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. ФАС предложила внести поправки в федеральный закон «О защите конкуренции» и наказывать крупные сети за слишком резкий и необоснованный скачок цен — на 30% за 60 дней. За первое нарушение вынесут предписание, за последующие возбудят дело.

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Кроме того, сети смогут наказывать штрафами до 0,03% выручки от реализации товара, но не меньше 50 тысяч рублей для юрлиц. Эту меру введут до конца 2024 года.

Антимонопольщики объяснили, что столкнулись с таким повышением цен в последние два года. Однако Росстат не фиксировал роста до 30%. Рекордсменами подорожания стали яйца, мясо птицы, охлажденные и замороженные куры. Они подорожали в 2023 году на 23,8%, 22% и 26,8%.

Пик инфляции Россия прошел в третьем квартале, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По прогнозу регулятора, она пойдет на спад весной 2024 года.