Аналитики связали угрозу санкций с ослаблением рубля

Курсы евро и доллара по отношению к рублю укрепились на новостях об отравлении блогера Алесей Навального. При отсутствии угрозы введения нового пакета антироссийских акций российская валюта была бы крепче на три-пять единиц.

Об этом заявили опрошенные РБК аналитики. Помимо ситуации вокруг Навального, на курс рубля оказала влияние неопределенность в Белоруссии. Они сообщили, что по состоянию на 21:15 мск доллар стоил 75,8 рубля — евро — 89,5 рубля.

Без новостей последних недель курс рубля составлял бы 72,5 единиц за доллар. России внешнеполитические риски обошлись примерно в 3,5 рубля за доллар. Об этом изданию заявил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

«Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке и, например, в 2018 году санкционная премия была существенно больше — речь шла об отклонении курса на 10-15 рублей, а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 рубля», — отметила рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она добавила, что рынок обсуждает риски, но почти не верит в серьезности реализации угрозы.

Главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский предположил, что ослабление курса почти полностью связано с геополитикой.

«Наш прогноз по доллару на конец 2020 года — 68 рублей с учетом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС и ЕЦБ. Это прогноз, который включает оценку фундаментальных показателей. Но в третьем квартале с июля мы с осторожностью смотрим на российские активы, в том числе из-за геополитической напряженности», — заявил он.

После того, как впервые за четыре года курс евро поднялся до 90 рублей, экономист, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что валютой никогда не поздно закупаться. Однако призвал россиян не паниковать и расслабиться. Рост никогда не бывает вечным.