В первые за четыре года курс евро поднялся до 90 рублей. Экономист, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал «360», как реагировать россиянам на такое событие.

По словам эксперта, последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на обесценивание рубля: «Валютой никогда не поздно закупаться, особенно последние лет 10».

Однако эксперт заявил, что трудно сказать, в какой именно момент нужно покупать валюту. При этом Демура уверен, что в любом случае курс евро пойдет на понижение: «Рост не бывает вечным, бывают коррекции длительные или короткие».

Эксперт советует россиянам в таких случаях не паниковать: «Надо расслабиться и получать удовольствие».

Последний раз евро стоил 90 рулей 12 февраля 2016 года. По данным Московской биржи, причина падения рубля — дешевеющая нефть.

Российские эксперты считают, что рост евро не выгоден для экономики Евросоюза. По их мнению, рост приведет к ухудшению экономики.