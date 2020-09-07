«Валютой никогда не поздно закупаться»: экономист — о скачке евро
В первые за четыре года курс евро поднялся до 90 рублей. Экономист, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал «360», как реагировать россиянам на такое событие.
По словам эксперта, последние несколько лет наблюдается устойчивый тренд на обесценивание рубля: «Валютой никогда не поздно закупаться, особенно последние лет 10».
Однако эксперт заявил, что трудно сказать, в какой именно момент нужно покупать валюту. При этом Демура уверен, что в любом случае курс евро пойдет на понижение: «Рост не бывает вечным, бывают коррекции длительные или короткие».
Эксперт советует россиянам в таких случаях не паниковать: «Надо расслабиться и получать удовольствие».
Последний раз евро стоил 90 рулей 12 февраля 2016 года. По данным Московской биржи, причина падения рубля — дешевеющая нефть.
Российские эксперты считают, что рост евро не выгоден для экономики Евросоюза. По их мнению, рост приведет к ухудшению экономики.