Аналитики рассказали, когда российская экономика выйдет из кризиса

Пандемия, ограничительные меры и падение цен на нефть привели экономики многих стран, в том числе и Россию, к серьезному кризису. Аналитики подсчитали, когда наша страна может оправиться от последствий весенних событий.

На это уйдет как минимум четыре года. Об этом заявили эксперты Economist Intelligence Unit, сообщил Forbes. В России сложности возникают из-за низких цен на энергоресурсы — отсюда и такой большой срок.

А вот мировой экономике понадобится вдвое меньше времени на восстановление — к докризисному уровню она сможет вернуться уже в 2020 году.

В целом, многие страны уже начали реабилитироваться, чего пока нельзя сказать о России. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ВВП страны может потерять 6,6%.

Как ранее заявлял председатель правительства Михаил Мишустин, экономику России планируют восстанавливать в три этапа. Первый — стабилизация экономики, второй — восстановление, третий этап — рост экономики страны. Все это, по прогнозам премьера, займет около двух лет.