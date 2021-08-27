Россияне стали активно объединять ипотеку и потребкредиты

За последние три месяца на 15-20% вырос интерес россиян к объединению при рефинансировании ипотечных и потребительских кредитов. На фоне высоких цен на жилье квартиры в залоге у кредитных организаций подорожали. Займы начали объединять под низкий процент, что позволят клиентам сэкономить на переплатах.

Речь идет о нескольких миллионах рублей, сообщила газета «Известия». Интерес к обычному рефинансированию снизился с рекордных показателей в 17-18% в марте прошлого года до 10-11% в августе 2021 года.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что ипотечники могут при рефинансировании в другом банке получить большую сумму, чем была изначально. Ежемесячный платеж снизится, а дополнительные средства можно потратить, например, на ремонт.

Аналитики «Этажей» подсчитали, что сэкономить можно миллионы рублей. Средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья в Москве с января 2020 по август 2021 года при площади в 30 квадратных метров выросла с шести до 7,8 миллионов рублей. Залоговая стоимость такого актива выросла на 24%. Поэтому появилась возможность объединить потребкредит с ипотечным на дополнительные 1,46 миллиона рублей.

Пока спрос на такие сделки не очень велик, сообщила руководитель отдела продаж СЗ «Катуар Девелопмент» Оксана Федосеева. Они выгодны только для свежих клиентов, взятые три-четыре года назад кредиты сейчас обслуживаются по ставке ниже, чем рефинансирование. Кроме того, придется собирать заново большое количество документов и снова оценивать недвижимость.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов предупредил, что объединенный кредит будет сформирован в один залоговый. Поэтому есть риск потерять имущество. Татьяна Решетникова подчеркнула, что объединенный кредит может затруднить получение налогового вычета с переплаченных по нему процентов.

Средний срок ипотеки на новостройки и вторичное жилье в 2021 году резко вырос на два и 2,5 года соответственно.