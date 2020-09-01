Аналитики предсказали рост инфляции для России в сентябре

Годовая инфляция в России в начале осени может составить 3,6%, к концу года она возрастет до 3,7%. Об этом говорится в прогнозе ряда банков.

Как сообщил Росстат, в прошедшем мае годовая инфляция замедлилась до 3%. Она поднялась до 3,2% после снятия ряда ограничений по коронавирусу, в июле показатель вырос до 3,4%. Эксперты заявили, что в начале августа она могла составить 3,4%, а к концу года — до 3,8%. Об этом написало РИА «Новости».

Центробанк считает, что к концу 2020 года инфляция составит 3,7-4,2%. К концу следующего года она останется в диапазоне 3,5-4%.

Большинство аналитиков не ждут в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Сдерживать рост цен может сезонный спад стоимости овощей и фруктов.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что в начавшемся месяце произойдет дефляция, а годовая инфляция составит 3,4%.

«Август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре», — отметил он.

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин полагает, что инфляция будет держаться на уровне 3,5%, если в стране останется спокойная эпидемическая обстановка, а правительство не введет новых ограничительных мер. В Райффайзенбанке ждут годовой инфляции в районе 3,5%, в «ВТБ капитале» предсказывают около 3,8%.

Почти все аналитики сходятся во мнении, что к концу 2020 года инфляция не достигнет 4%.

«Несмотря на волатильность валютного курса в последние недели, инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса, в результате чего ждем по итогам года уровень инфляции ниже таргета ЦБ», — заключил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Ранее Министерство экономики дало оптимистичный прогноз на восстановление экономики.