Минэкономики улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономики России учло быстрое восстановление экономики летом текущего года в прогнозе на сентябрь 2020 года. Ведомство ранее ожидало спад ВВП в 5%, сейчас он улучшен до 3,9%. Ожидается снижение инвестиций на 6,6%, а не 12%, как было ранее.

С рабочими данными прогноза ознакомилась газета «Коммерсант». Причиной улучшения ожиданий стали позитивные итоги второго квартала и быстрое восстановление лета 2020 года.

Ориентировочно, макропрогноз министерства, на котором основываются бюджетные расчеты, будет представлен 10 сентября. Правительство рассмотрит его 17 сентября.

Улучшение прогноза подтвердил глава ведомства Максим Решетников в ходе рабочей поездки по Краснодарскому краю.

«Оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад… Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий», — уточнил он.

Представитель ЦМАКП Олег Солнцев, участвовавший в разработке прогноза, заявил, что ускорение снижения инвестиций во втором полугодии более чем вероятно. Однако нужно учитывать лаг принятия компаниями решений о пересмотре инвестпрограмм. Рост оплаты труда при сокращении выпуска означает масштабное падение прибылей компаний. Кроме того, наверняка будет зафиксирован скачок роста числа корпоративных банкротств после окончания моратория.

«Ну и, в-четвертых, не нужно сбрасывать со счета и эффект базы — более высокие значения инвестиций во втором полугодии 2019 года, что важно для показателей к аналогичному периоду прошлого года», — заявил Солнцев.

Минэкономразвития также ожидает в 2021 году низкую инфляцию — 3,7% на конец года, и среднегодовую 3,6%.

Во второй декаде августа был зафиксирован максимальный размер убытка за последние 16 лет — треть российских компаний потерпела убытки на 1,65 триллиона рублей.