Деньги 01 июля 2023, 19:42 Аналитики назвали неочевидные причины низкой инфляции в России Аналитики ЦМАКП: отсутствие «переплаты за бренд» стало причиной низкой инфляции в России РИА «Новости»

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выяснили, что поспособствовало снижению инфляции в России в этом году. Аналитики обозначили как очевидные факторы, так и те, что не лежат на поверхности. Результаты исследования опубликовали «Ведомости».

К очевидным факторам отнесли обменный курс, который серьезно укрепился летом прошлого года из-за компенсации «перелета» курса на пике кризиса, и приток рентных доходов в условиях подъема цен во всем мире и шокового сжатия импорта.

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«Неочевидно» на инфляцию повлияло то, что бизнесу не приходилось «переплачивать за бренд». Сыграло роль и вхождение новых регионов в рублевое пространство, а также общая ситуация дефицита спроса из-за введения санкций и избыток предложения сырьевых ресурсов на отечественном рынке.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России приблизилась к историческому минимуму. Она составляет всего 2,9%.