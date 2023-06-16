Деньги 16 июня 2023, 16:34 Инфляция в России приблизилась к историческому минимуму Путин: инфляция в России составляет 2,9% и близка к историческому минимуму РИА «Новости»

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Инфляция в России приблизилась к историческому минимуму. Она составляет всего 2,9%, сообщил президент страны Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас в России инфляция ниже, чем во многих западных странах. По словам главы государства, это результат коллективной работы правительства, администрации и экономического блока.

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«Мы сохранили ответственную, сбалансированную, бюджетную и денежно-кредитную политику», — подчеркнул российский лидер.

Также президент сообщил, что на сегодняшний день безработица в стране находится на уровне 3,3%. Это рекордно низкий показатель за всю историю России. А минимальный размер оплаты труда, как уточнил российский лидер, с 1 января 2024 года проиндексируют на 18,5%. Повышение МРОТ позитивно скажется на доходах почти пяти миллионов россиян, добавил президент.