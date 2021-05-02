Аналитики дали прогноз по инфляции и росту цен в мае

Годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%. Ее главными драйверами станут рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, а также перебои в поставках. Помимо внешних факторов, сыграет роль и снятие карантинных ограничений внутри страны.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, сейчас идет активное восстановление конечного потребления, наблюдается бум кредитования. В таких условиях поводов для замедления роста индекса потребительских цен нет, сообщило РИА «Новости».

Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов предупредил о росте цен на непродовольственные товары из-за негативных шоков предложения и перебоев с логистикой.

Дополнительные инфляционные риски специалисты видят и в длинных майских выходных. Внутри России растет потребительский спрос из-за нерабочих дней, плюс вносит свою лепту закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией.

На фоне этого инфляция в мае может остаться на уровне апреля и составить в годовом выражении уже около 6%, заявил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Однако эти опасения разделяют не все аналитики. Так, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев высказал мнение, что россияне сейчас в основном готовятся к дачному сезону и, скорее всего, уже с запасом купили нужные товары потребления.

Кроме того, нельзя забывать о правительственных мерах ограничения на рост социально значимых товаров, а также об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Они будут действовать как сдерживающие инфляцию факторы. Также специалисты ожидают, что в мае может наблюдаться сезонное снижение цен на фрукты и овощи.

По прогнозу директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, май и лето, вероятно, будут спокойными с точки зрения инфляции. Следующий всплеск инфляции уже произойдет осенью.

Его стоит ожидать из-за роста цен на товарных рынках и скачка инфляции в США. Помимо этого, на инфляцию оказывают влияние и геополитические риски. Их снижение могло бы повлиять на снижение инфляции.