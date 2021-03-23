Аналитик рассказал, как клиенту банка избежать навязывания услуг

Финансовый аналитик Денис Давыдов рассказал, как клиенту банка избежать лишних взиманий. Он пояснил, что нужно бороться с навязыванием дополнительных услуг, сообщил сайт Pravda.Ru.

Специалист отметил, что важно внимательно читать договор и повышать свою финансовую грамотность. Необходимо спрашивать у сотрудников банка о конечной стоимости продукта. В случае, когда работник уверяет, что отказаться от какой-то опции нельзя, можно ознакомиться с предложениями в других банках либо пожаловаться в Роспотребнадзор.

Как уточнил Давыдов, навязывание дополнительных услуг является законным. Он сравнил оформление кредита с покупкой коробки яблок.

«Первый ряд выложен красиво и натерто, а второй — с гнильцой. Вы купили коробку. На кого будете обижаться, что не посмотрели внутрь?», — привел пример аналитик.

Он посоветовал людям не бояться задавать вопросы, если что-то непонятно, и проводить сравнительный анализ.

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