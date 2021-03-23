Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение

Трудности со входом в приложение Райффайзенбанка могут возникнуть у пользователей Android. Об этом предупредила пресс-служба банка на своей странице в Twitter.

«Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android», — сказано в сообщении.

Представители банка посоветовали «удалить приложение и/или установить обновление WebView».

Райффайзенбанк является дочерней компанией австрийского Raiffeisen Bank International AG. Финансовая организация работает в России с 1996 года. Банк оказывает полный пакет услуг корпоративным и частным клиентам в рублях и иностранной валюте резидентам и нерезидентам.

По данным рейтинга РИА «Новости», банк по величине активов на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.

Недавно пользователи интернет-магазина Ozon пожаловались на сбой в работе онлайн-платформы. Трудности возникли у жителей Москвы, Петербурга, Свердловской, Оренбургской областей, Ставропольского края и Краснодарского края.