Эксклюзив 02 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам рекомендовали хранить сбережения в рублях и золоте Аналитик Голубовский посоветовал россиянам избавиться от валюты и купить золото РИА «Новости»

Читать 360tv в

Валютные вклады россиян стали фактически рублевыми из-за изменения экономической сущности. Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» назвал это благоприятным вариантом развития событий и посоветовал копить сбережения в рублях или золоте.

Природа депозитных продуктов стала другой в связи со сложностями при проведении валютных операций, заявили в Центробанке. Из-за этого вклады россиян в валюте стали рублевыми. Дмитрий Голубовский объяснил, что банковская система работает определенным образом. Принося доллары в банк, человек дает средства ему в долг.

Реклама

Банк должен зарабатывать для своего кредитора. Для этого он относит их на глобальный рынок и что-то покупает. Например, госдолг России, номинированный в долларах. На этом госдолге он заработает 3%, отдаст 2%, остальное оставит себе.

Реклама

«Санкции разрушили саму систему платежей. Эти финансовые потоки перестали ходить. Российские банки потеряли возможность зарабатывать где-то доллары для того, чтобы отдавать их по вкладам», — сказал он.

Более того, попавшие под санкции банки потеряли все свои активы в долларах. Формально они числятся за ними, но фактически заморожены. Больше нет обеспечения валютных вкладов.

«Те доллары, которые у вас взяли и отдали куда-то, чтобы на них что-то заработать, пропали. Отдавать вам по валютным вкладам нечего. Поэтому радуйтесь, что вам отдают их в рублях вместо того, чтобы списать», — объяснил Дмитрий Голубовский.

Минфин России расплачивается по обязательствам по такому же принципу. Он отметил, что Россия — платежеспособная страна, но российские облигации попали под дефолт, потому что на Западе разорвали платежную цепочку. Это продолжится до урегулирования ситуации.

Аналитик посоветовал хранить деньги в рублях. Еще в апреле стало ясно, что капитальные потоки финансов ограничат, рубль будет укрепляться, а все валютные вклады станут рублевыми. По его словам, то, что сейчас говорят де-юре, де-факто было понятно еще раньше.

Тем, кто весной продал валюту, удалось зафиксировать курс по 80 рублей за доллар — хороший для выхода из валютных позиций — и даже заработать. Сделать то же самое еще не поздно. Стоит дождаться лучшего курса. Правительство России уже активно обсуждает возможность восстановления бюджетного правила: курс 60 рублей за доллар невыгоден для бюджета.

«Нужно держать в голове мысль избавиться от валюты. Где-то к ноябрю правительство вытянет [курс] до 70-75 рублей за доллар. Тогда я посоветовал бы конвертировать валютные вклады в рублевые, чтобы получать хоть какие-то проценты вместо того, чтобы платить комиссии, и не брать на себя риски оказаться в этой ситуации надолго», — сказал Голубовский.

Если же требуется валютная диверсификация, но нет желания связываться с рублем, то подходящим вариантом станет золото.

«В качестве альтернативы можно пойти и купить золото в двух вариантах — непосредственно металл или на брокерском счету. Это если вы хотите застраховаться, грубо говоря, от краха. Пока никаких предпосылок к нему в России нет. Сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с тем, что было в последние годы», — сказал Дмитрий Голубовский.

Он посоветовал покупать монеты, а не слитки, потому что последние остаются в контуре банковского обращения, а монеты всегда можно реализовать у независимых дилеров. Хранить их лучше в собственном сейфе. В случае с брокерским счетом у инвестора сохранится обезличенная валютная единица.

«Главный риск, в том числе для работы с валютой, — прекращение биржевых торгов. Если корреспондентские счета Национального клирингового центра будут закрыты, у нас не будет организованных торгов долларами. Тогда будет риск, что курс по валютным депозитам установит Центробанк — где-нибудь на уровне 50 рублей за доллар», — сказал он.

Юань аналитик назвал не лучшим вариантом, потому что его динамика к доллару нестабильная.

0 0 0 0 0 0