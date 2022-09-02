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Валютные счета россиян стали фактически рублевыми — Центробанк

Первый зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян стали фактически рублевыми

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Валютные вклады россиян стали фактически рублевыми из-за изменения экономической сущности таких счетов. Об этом заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

По словам Тулина, природа депозитных продуктов стала другой в связи со сложностями при проведении валютных операций.

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«Исполнение банками обязательств платежом в „токсичных“ валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — сказал первый зампред регулятора в интервью РБК.

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Он добавил, что такая ситуация делает валютные счета менее привлекательными. Также это приводит к девалютизации экономики. Как отметил Тулин, при хранении денег на валютных счетах интересы россиян защищаются также, как и при использовании вкладов в рублях.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал о работе над созданием новой резервной валюты. Ее планируют сделать на основе корзины валют стран БРИКС.

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