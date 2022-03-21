Аналитик оценил вероятность «обнуления» всех долларов на территории России

Наличные доллары США на территории России обнулить невозможно, сообщил «360» аналитик Андрей Кочетков. По его словам, процедуры обнуления валюты в чьем-либо владении не существует.

«Нет базы, где были бы прописаны все номера, находящиеся в частных руках. Это с точки зрения наличных. С точки зрения банковских счетов ограничения могут быть и уже введены. Наши банки не могут осуществлять платежи за границу из-за отключения от SWIFT», — пояснил эксперт.

Он назвал «обнуление» «не очень полезным» для самого доллара.

«В мире идет большая дискуссия по поводу безопасности доллара как валюты, и многие государства начали в своих международных расчетах отказываться от использования доллара. В частности, Индия хочет торговать с Россией на основе рубля и рупии через китайский юань, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем торговлю юанем за нефть и так далее. Самой процедуры обнуления долларов в чьем-либо владении не существует. Делать это как-либо физически — на мой взгляд, это невероятно», — прокомментировал Кочетков.

Ранее экономист Егор Клопенко заметил, что большие размеры госдолга США пугают многие страны: появляются опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию. Некоторые страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.