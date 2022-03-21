Аналитик оценил вероятность «обнуления» всех долларов на территории России
Аналитик Кочетков оценил вероятность «обнуления» США всех долларов на территории России
Наличные доллары США на территории России обнулить невозможно, сообщил «360» аналитик Андрей Кочетков. По его словам, процедуры обнуления валюты в чьем-либо владении не существует.
«Нет базы, где были бы прописаны все номера, находящиеся в частных руках. Это с точки зрения наличных. С точки зрения банковских счетов ограничения могут быть и уже введены. Наши банки не могут осуществлять платежи за границу из-за отключения от SWIFT», — пояснил эксперт.
Он назвал «обнуление» «не очень полезным» для самого доллара.
«В мире идет большая дискуссия по поводу безопасности доллара как валюты, и многие государства начали в своих международных расчетах отказываться от использования доллара. В частности, Индия хочет торговать с Россией на основе рубля и рупии через китайский юань, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем торговлю юанем за нефть и так далее. Самой процедуры обнуления долларов в чьем-либо владении не существует. Делать это как-либо физически — на мой взгляд, это невероятно», — прокомментировал Кочетков.
Ранее экономист Егор Клопенко заметил, что большие размеры госдолга США пугают многие страны: появляются опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию. Некоторые страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.